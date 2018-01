amazon.com har åbnet fysisk supermarked uden ansatte

Mandag 22. januar 2018 kl. 23:56Den digitale platform og webshoppen www.amazon.com købte sidste sommer den fysiske supermarkedkæde Whole Foods Market (WFM) med hundredvis af fysiske butikker og 87.000 ansatte. I dag tog amazon.com et nyt skridt, med åbningen af et supermarked helt uden ansatte i millionbyen Seattle i nordvestlige USA.Der var kø. Massevis af kameraer og sensorer til "betjening" af kunderne, og ved udgangen betalte man med sit kort. De kommende dage og uger vil beretninger om, hvordan det hele iøvrigt fungerer følge.