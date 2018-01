Krigerisk Tyrkiet har invaderet landsbyer i det nordlige Syrien

Mandag 22. januar 2018 kl. 19:08Tyrkiet har udviklet sig bort fra at være et feriested, dels som følge af de sidste 1½ års undtagelsetilstand, dels fordi tyrkisk militær nu tager direkte del i krig både i luften og på landjorden i Syrien. I dag meldes om tyrkisk invasion af landsbyer i det nordvestlige Syrien. Måske et led i tyrkisk landudvidelse.Den tyrkiske enehersker Recep Erdogan ønsker at udbrede det muslimske styre til større landområder. Samtidig vil han med alle midler bekæmpe kurderne. De blev bombet i Syrien forleden, og i weekenden blev der så sendt missiler retur mod tyrkiske mål.Situationen i og omkring Syrien er ude af kontrol. Alle parter gør, hvad der passer dem og i deres kram. Det er svært at se en afslutning på borgerkrigen og på de lidelser det syriske folk i årevis har været plaget af.