Rockmusiker faldt i døden

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 21. januar 2018 kl. 21:48Den engelske rockmusiker Jim Rodford er død 76 år som følge af et trappe-fald. Han var bassist i et af de helt store bands - The Kinks 1978-1996 - og flere andre bl.a. The Swinging Blue Jeans. Der stod musik og sang på hele hans liv fra starten i 1960 til hans pludselige død.James Walter Rodford (som han var navngivet) blev født i Hertfordshire i det østlige England. Han døde i sit hjemland, som han netop var returneret til efter en kortvarig rejse til amerikanske Florida.