Skuespiller og politiker Jens Okking er død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 21. januar 2018 kl. 13:08En af Danmarks mest kendte og vellidte skuespillere, samt lidt mere ukendt også politiker Jens Okking er død 78 år. Efter de senere år at være plaget af sygdom og som følge heraf boende på plejehjem. Han var københavner-drengen med en glorværdig kunstnerisk karriere, og bastante meninger.Jens Dyhr Okkings mest konkrete politiske aktivitet var medlemskab af Europa-Parlamentet for henholdsvis Junibevægelsen og Folkebevægelsen mod EU 1999-2003. Hans mange skuespil-præstationer står i kø for at blive nævnt. Fra hovedrollen i "Strømer" til en birolle i "Nitten røde roser".