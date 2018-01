Dreng kravlede op på tog og fik enorm kørestrøm igennem sig

Søndag 21. januar 2018 kl. 10:29En 17-årig dreng blev til morgen bragt til Rigshospitalet i København, hvor han befinder sig i kritisk tilstand. Efter at være kravlet op på et tog ved Høje-Tåstrup station på den københavnske vestegn. Han fik en enorm mængde kørestrøm igennem sig, hvilket ofte er dødeligt.Der er ingen nye meldinger om drengens tilstand siden ulykken for 3-4 timer siden.