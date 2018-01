Blodig aften på internationalt hotel angrebet af oprørere

Lørdag 20. januar 2018 kl. 23:26Der er endnu slet intet overblik på og omkring et internationalt hotel i den afghanske hovedstad Kabul. Det var i aften genstand for et blodigt angreb, rettet derimod af 4 svært bevæbnede mænd, der skød vildt omkring sig, satte ild til et køkken og tog gidsler.Ubekræftede oplysninger opgør mindst 15 dræbte eller kvæstede, ligesom 2 af de angribende oprørere skulle være blevet skudt i kampe på hotellet. Der har også fundet eksplosioner sted. Om der stadig kæmpes er usikkert. Det er midt på natten til søndag nu (Kabul er 3½ timer forud for dansk tid).