Tragedie! - dreng blev kørt ned på Lolland og er nu død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 20. januar 2018 kl. 20:19En 16-årig dreng fra Nakskov blev sent i aftes kørt ned på en landevej nær Søllested og livfarligt kvæstet bragt til Rigshospitalet i København. Tragedien er nu slut med, at drengen er død i hænderne på sygehusets læger. Voldsomt for familien og for føreren af ulykkebilen.Bilen blev ført af en 44-årig mand fra Harpelunde nordvest for Nakskov. Muligvis medførte lyset fra de forbi hinanden passerende biler, at bilisten ikke observerede drengen i vejkanten, før det gik galt. Politiet efterforsker stadig ulykken.