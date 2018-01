Ældre mand kørte i havn - er bevidstløs på sygehuset

Lørdag 20. januar 2018 kl. 15:48En ikke nærmere identificeret ældre mand kørte i formiddag i havnen i nordvestjyske Hirtshals. Det iagttog en passager på en færge, som var på vej ud af havnen med Norge som bestemmelsested, og vedkommende slog straks alarm. Manden blev bjærget, men bevidstløs bragt på sygehus.Da man ingen meldinger havde om eventuelle passagerer i bilen, blev der sendt dykkere i havnen for at tjekke overalt. Efterfølgende har man kunnet konstatere, at manden sandsynligvis var alene i bilen. Politiet har ikke kunnet tale med manden på grund af hans tilstand.