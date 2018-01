Dreng i vejkant på Lolland kørt ned og i livfare på sygehuset

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 20. januar 2018 kl. 10:57En 16-årig dreng fra Nakskov blev sent i aftes kørt ned, da han stod i vejkanten med sin cykel nær Søllested. 2 biler skulle passere hinanden, og den ene ramte drengen, som blev meget alvorligt kvæstet. Han blev bragt til Rigshospitalet i København, hvorfra meldingen er, at han befinder sig i livfare.Ulykkebilen blev ført af en 44-årig mand fra Harpelunde nordvest for Nakskov. Muligvis medførte lyset fra bilerne, at bilisten ikke observerede drengen, før det gik galt.