Risiko for kølemiddel i brød - derfor bør det kasseres

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 19. januar 2018 kl. 21:18En teknisk fejl hos bageri-kæmpen Kohberg har ført til, at der er risiko for kølemiddel i 2 af virksomhedens produkter. Dem advares der nu imod, og de bør straks kasseres. Det ene er softkerne rugbrød, friskbagt i dag i Netto supermarkedernes "Brødhuset" over hele landet.Det andet er aktiv protein brød, 600 g - holdbar til 25. januar. Dette brød er på hylderne i alle supermarkeder og andre butikker over hele landet.