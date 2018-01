Ur-kup til ½ million kr.

Fredag 19. januar 2018 kl. 20:09Det lykkedes 2 yngre mænd maskeret med elefanthuer at gennemføre et gevaldigt ur-kup i centrum af nordsjællandske Hørsholm i går. Udbyttet blev ure for ½ million kr., som de 2 herrer forsvandt med - og de er sporløst borte. Selve gennemførelsen af kuppet var iøvrigt usædvanligt.De 2 mænd lavede nemlig et mindre hul i en butikrude hos ure og smykke forretningen, og derigennem kunne de tilegne sig de mange værdifulde ure. Kupmagerne forsvandt i bil, men sporet efter dem hører op allerede i Hørsholm by.