Libanon afsløret i at stå bag spion software mod mange folk

Fredag 19. januar 2018 kl. 17:14Den internationale digitale rettighedgruppe Electronic Frontier Foundation (EFF) har i dag oplyst, at staten Libanon er afsløret i at stå bag skadelig software med henblik på at bryde ind i mange folks elektroniske udstyr (indtil videre mobiltelefoner). EFF har sporet de skadelige aktiviteter til landets sikkerheddirektorat i Beirut.De skadelige og spionageagtige aktiviteter har været rettet mod militærfolk, journalister, aktivister og advokater i USA, Canada, Tyskland, Frankrig og Libanon. Der er endnu ingen kommentarer fra det lille arabiske middelhavland med 4-5 millioner indbyggere til EFFs afsløring.