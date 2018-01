Digital-firma i Nykøbing F erklæret konkurs

Fredag 19. januar 2018 kl. 10:37Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over Helium Webbureau ApS, Langgade 18 i Nykøbing F. Virksomheden har eksisteret siden 2012 og efterhånden opsamlet en negativ egenkapital på 642.000 kr. opgjort med udgangen af 2016. Dette senest offentliggjorte regnskab udviste et lille underskud.Til gengæld var der et massivt underskud på 433.000 kr. i 2015. Eneste overskudgivende år var det første. Digital-firmaet etablerede sig i Stubbekøbing og flyttede 3 år senere til Nykøbing F.