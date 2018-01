En dreng voksede op med musik og tegninger - tror på drømme

Torsdag 18. januar 2018 kl. 17:51Den italienske kunstner Diego Cusano kalder sig fantasy researcher. Fordi han tror på drømme, og det iøvrigt også beskriver hans billedlige udtrykform perfekt. Se selv det dokufiktion prægede værk her. Pigen svinger sig (måske i drømme) i gyngen i det lækre træ af en klase vindruer. Diego Cusano har uddannet sig ved kunstneriske akademier, men det var hans opvækst ved pianoet og med tegneblokken, der formede ham som den kunstner, han bygger videre på i dag. Diego Cusano er en ener - som alle andre kunstnere. Han kan spille, skrive musik, tegne og komponere billedligt. Et talent med mange facetter, hvorom mange andre kun kan drømme, men ikke når til hans dørmme-verden.Besøg www.diegocusano.com og læs hans historie. Betragt hans galleri og kommercielle produkter for firmaer som Adidas, Chanel og Haribo. Listen er lang, og den unge kunstners liv forude forhåbentlig også. Det vil berige verden.