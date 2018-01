København-borgmester død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 18. januar 2018 kl. 17:28Det mangeårige medlem af borgerrepræsentationen i København og socialborgmester i hovedstad-kommunen Pelle Jarmer er død 81 år. Han tilhørte den socialdemokratiske "gamle garde". Ensbetydende med at mange vil huske ham for noget godt, mens andre havde deres konfrontationer med ham.Pelle Jarmer var ærke-københavner. Født i hovedstaden og formand for socialdemokratisk ungdom (DSU) i København i 2 år fra 1961. Han var medlem af borgerrepræsentationen 1962-1989, de sidste 13 år socialborgmester.