Dagplejemor på tur med 4 børn faldt pludselig død om

Torsdag 18. januar 2018 kl. 13:42En dagplejemor i 50 års alderen faldt pludselig død om på gaden i østfynske Nyborg i går. Den tragiske hændelse skete, mens hun var på spadseretur med 4 små børn, der alle begyndte at græde. Forbipasserende ilede straks til undsætning, men der var intet at gøre for kvinden.Hun var død på stedet, konstatede redning efterfølgende. Børnene derimod var straks i gode hænder.