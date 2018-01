Arbejder slået ihjel af støbeform der væltede ned over ham

Torsdag 18. januar 2018 kl. 11:16En 56-årig mand er til morgen blevet dræbt i en voldsom arbejdulykke i en industri-virksomhed i nordøstjyske Hobro. En beton-støbeform væltede ned over ham og tilførte ham så alvorlige kvæstelser, at lægerne på universitetsygehuset i Ålborg intet kunne stille op.Der foreligger ingen oplysninger om, hvordan den brutale ulykke kunne ske. Øjensynligt var arbejderen alene om at håndtere den store og tunge støbeform, da den væltede ned over ham og slog ham ihjel.