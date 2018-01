Mand respekterede ikke bomme og blev påkørt og dræbt af tog

Onsdag 17. januar 2018 kl. 10:13En ikke nærmere identificeret mand blev i morgenstunden påkørt og dræbt af et tog i vestjyske Holstebro. Manden respekterede ikke, at bommene var nede i en jernbarneoverskæring og gik lige ud foran toget. Hvis lokomotivfører så ulykken ske, men ingen chance havde for at undgå den.Flere personer så manden bukke sig under en bom og gå ud foran toget.