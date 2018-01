Mand røvede grillbar

Onsdag 17. januar 2018 kl. 05:52Det lykkedes en maskeret yngre mand at røve grillbaren ved stationen i den sydjyske slotby Gråsten i aftes. Manden truede en ung kvindelig ansat med en pistol, skubbede hende til side og tog selv penge fra kassen - og forsvandt. Der var ingen andre tilstede under røveriet.Politiet har indtil videre måtte nøjes med et signalement af røveren, som til morgen fortsat nyder friheden.