Pludselig ny direktør for Parken Sport og Entertainment A/S

Tirsdag 16. januar 2018 kl. 23:30Parken Sport & Entertainment A/S (PSE - nationalstadion i København) har i dag pludselig fået ny direktør. Jan Ulrik Harrit, der tillige er direktør for Lalandia A/S (som ejes af PSE), erstatter øjeblikkeligt Anders Hørsholt, der har været direktør for PSE de sidste 9 år.Der er ikke givet nogen begrundelse for udskiftningen på topposten, udover at PSE har store resultat-forventninger i forbindelse med udnævnelsen af den nye direktør.