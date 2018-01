Pave i modvind på grund af sex-skandale i Chiles katolske kirke

Tirsdag 16. januar 2018 kl. 21:24Pave Frans den 1. udtrykker sig klart under besøg i Chile - han skammer sig over den katolske kirkes folk, som har gjort sig skyldige i overgreb, der har skabt en regulær sex-skandale. Imidlertid var paven nok for sen til at tage afstand fra begivenhederne, idet det chilenske folk viste sig stærk kritiske over for ham i dag.Den folkelige kritik af den katolske kirke omfatter også de forhindringer, som topfolk i kirken har udlagt for at forhindre undersøgelser af sex-skandalen.