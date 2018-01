2 kvinder gennemførte brutalt hjemmerøveri mod ægtepar

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 16. januar 2018 kl. 17:58Politiet er i øjeblikket på jagt efter 2 kvinder, der sidst på eftermiddagen gennemførte et brutalt hjemmerøveri mod et ægtepar i et stort boligområde i sydjyske Haderslev. Kvinderne lykkedes med at komme ind i ægteparrets bolig ved at udgive sig for at være plejepersonale.De 2 kvinder stak af med en pengekasse eller et pengeskab. Ægtemanden forfulgte dem, men blev enten slået ned eller kørt ned. Det er der endnu ingen sikker viden om. Indtil videre er der ingen spor af de 2 kvindelige røvere.