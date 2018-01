Hit-gospelsanger død

Tirsdag 16. januar 2018 kl. 11:38Den yderst musikalske amerikanske gospelsanger Edwin Hawkins er død af kræft 74 år. Dermed har verden hørt kæmpehittet "Oh Happy Day" for sidste gang live fra hans velsmurte stemme. Hans liv var musik og sang, en karriere med start allerede som 7-årig ved keyboardet i familie-gospelkoret.Edwin Reuben Hawkins blev født i Oakland, Californien. Den amerikanske stat han aldrig forlod. Han døde i sit hjem i den lille californiske by Pleasanton.