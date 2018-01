Journalist og forfatter død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 15. januar 2018 kl. 23:30Den til tider omdiskuterede journalist og forfatter Synnøve Søe er død 55 år. Hun blev i dag fundet livløs i sit hjem i Århus. Hendes forfatterskab blev skudt igang i 1989 med en dokufiktion omkring hendes barndom med titlen "Fars". Der var stærkt kritisk over for netop faren, højskolemanden og journalisten Poul Erik Søe (død 2008).Synnøve Søes forfatterskab omfattede også flere romaner, og hun fik både fine anmeldelser og et kunstnerlegat, der gav hende mulighed for litterære udfoldelser.