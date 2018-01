45-årig længe eftersøgt kvinde i København fundet død

Mandag 15. januar 2018 kl. 18:59Et par dage før nytår forlod en 45-årig kvinde sit hjem i Kastrup (København), og siden har hun været eftersøgt. I dag har en af politiets hundepatruljer fundet hende død. Øjensynligt har hun ønsket at begå selvmord, idet politiet efterfølgende har meddelt, at der intet mistænkeligt kunne konstateres omkring hende.Da kvinden forlod sit hjem, efterlod hun besked om, at hun var gået en tur. Ingen forstod hendes forsvinden.