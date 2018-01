Top-politiker i Venstre forlader Folketinget - igen

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 15. januar 2018 kl. 18:37Formand for Venstres gruppe i Folketinget Søren Gade (54 år) har i dag meddelt, at han forlader Folketinget - igen - til næste valg. I stedet vil han opstille til Europa-Parlamentet. I 2010 sagde han farvel til Folketinget første gang, da han i stedet blev direktør for landbrugets organisation Landbrug & Fødevarer.Han vendte tilbage til Folketinget i 2015, og nu siger han altså farvel igen. Tidspunktet afhænger af næste valgdato (senest næste år).