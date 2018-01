2 selvmord-bombemænd tog de fleste af 37 med i døden

Mandag 15. januar 2018 kl. 15:25Mindst 37 blev dræbt og yderligere op mod 100 kvæstet i dag, da 2 selvmord-bombemænd detonerede deres sprængveste i den irakiske hovedstad Bagdad og et efterfølgende mindre angreb i form af en reel bombe-eksplosion. Dagens 2 dødbringende aktioner dokumenterer, at der bestemt ikke er ro i det arabiske land.Antageligt stod oprørgruppen Islamisk Stat (IS) bag bombe-aktionerne.