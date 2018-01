Nordfalster - mand anholdt, ville kvæle sin kone i sengen

Mandag 15. januar 2018 kl. 15:02En 37-årig mand blev i går anholdt for vold i sit hjem på Nordfalster. Offeret var hans egen 36-årige kone, som han tidligt i morgenstunden ville kvæle. Hun vågnede i sengen ved, at manden tog kvælertag på hende, vred sig fri og flygtede ind i et andet værelse, hvorfra politiet blev tilkaldt.Manden bekræftede hændelseforløbet over for politifolkene, der følgelig anholdt og sigtede ham for vold.