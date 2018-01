Frygter at forsvundet gammel mand er frosset ihjel

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 14. januar 2018 kl. 12:19En 83-årig mand, der i går flyttede ind på et plejehjem i Sindal mellem nordjyske Hjørring og Frederikshavn, forsvandt fra sit nye hjem umiddelbart efter. Da han er dement og ude af stand til at klare sig selv blev der straks sat en omfattende, indtil videre resultatløs, eftersøgning igang. Man frygter, at han i nat kan være frosset ihjel.Et stort opbud af politi med hunde og hjemmeværnfolk, samt helikopter har hele natten søgt efter den gamle mand. Eftersøgningen fortsætter i dag.