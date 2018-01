Tankskib brænder stadig - nu er 3 af 32 sømænd fundet døde

Lørdag 13. januar 2018 kl. 18:47Det er nu en uges tid siden et stort olie-tankskib og et fragtskib kolliderede ud for kysten ved kinesiske Shanghai, og man har kun fundet 3 af de 32 sømænd, der forsvandt i det efterfølgende flammehav. Tankskibet brænder endnu, og imens forsøger redningfolk at finde medlemmer af dets besætning. Ganske vist døde.Branden er så voldsom, at både ild og røg gør det næsten umuligt for redningfolk at komme tæt på det forliste tankskib. Besætningen på 21 på fragtskibet blev til gengæld alle reddet.