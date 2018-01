Ældre kvinde fundet død på sti ved stationen i Korsør

Fredag 12. januar 2018 kl. 22:29En ikke nærmere beskrevet kvinde i 70 års alderen blev sidst på eftermiddagen fundet død på en sti ved jernbane stationen i vestsjællandske Korsør. Det tog lidt tid at få kvinden identificeret, samtidig med undersøgelser omkring hendes død. Det udelukkes, at hun har været udsat for noget kriminelt.Hvad den ældre kvinde har lavet på stedet, og hvorfor hun endte livløs, undersøger man imidlertid nu.