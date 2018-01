Flere dræbt og mange kvæstet i voldsom bus-ulykke nær Prag

Fredag 12. januar 2018 kl. 20:51En voldsom bus-ulykke vest for den tjekkiske hovedstad Prag sidst på eftermiddagen har kostet flere passagerer livet og kvæstet mange andre. Bussen og en personbil kolliderede på en lokal vej ved en landsby med nogle tusinde indbyggere. Derefter fortsatte bussen direkte ind i et vejtræ.De foreløbige meldinger lyder, at 3 er konstateret dræbt og 30 kvæstet. Passagererne blev spærret inde og flere af dem fastklemt i bussen.