Mand død i fængselcelle

Fredag 12. januar 2018 kl. 15:58Det omgives med sparsomme oplysninger og helst "nul info" fra politiet, at en mand i dag er fundet død i sin fængselcelle i arresten i østjyske Kolding. Der er således endnu intet omkring dødfaldets nærmere omstændigheder eller mandens identitet.Politiet udelukker, at der er sket noget kriminelt i forbindelse med mandens død. Netop arresten i Kolding har tidligere været genstand for stor opmærksomhed i forbindelse med slagsmål og dødfald.