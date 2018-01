Lastbil har påkørt jernbanebro og standset togtrafikken

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 12. januar 2018 kl. 15:42En lastbil har i eftermiddag påkørt en jernbanebro og standset al togtrafik mellem østjyske Vejle over Jelling til det vest/midtjyske område. Der er ingen prognoser for, hvor lang tid stoppet vil vare, idet den påkørte bro skal undersøges grundigt for eventuelle skader. DSB har midlertidigt indsat busser.Jernbanen fra Vejle over Jelling sender tog i retning mod bl.a. Herning.