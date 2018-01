Nyt stenkast fra motorvej-bro ramte bil - ingen kvæstet

Fredag 12. januar 2018 kl. 11:52Politiet er i fuld gang med at efterforske og forsøge at finde et par unge mænd, som til morgen stod bag et nyt stenkast fra en bro over den nordjyske motorvej E 39 omkring 5 km syd for Hirtshals. Der var tale om småsten/grus, som ramte en bil. Gerningmændene flygtede straks på en knallert.Føreren af den ramte bil led ikke fysisk overlast ved stenkastet og var i stand til at give et godt signalement af de 2 mænd og en detaljeret beskrivelse af hele hændelseforløbet.