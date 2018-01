5 unge i bil bankede ind i vejtræ - og overlevede alle

Fredag 12. januar 2018 kl. 09:38Heldet var med 5 unge, der i en bil sent i aftes bankede ind i et vejtræ på en lokal vej i naturområdet ved Arden mellem nordjyske Hobro og Ålborg. Udover et sygehus besøg for 3 af dem overlevede de alle den hårdhændede solo-ulykke.Den unge mand bag bilens rat blev efterfølgende anholdt, fordi han var påvirket af enten narko eller spiritus.