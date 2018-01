Olieprisen på vej op - i dag højeste niveau de sidste 3 år

Torsdag 11. januar 2018 kl. 22:47Der sker noget med olieprisen, som er på vej op... i dag til højeste niveau de sidste 3 år. Dermed er det lykkedes de olie producerende land at tvinge prisen i vejret, den er nu 70 dollars for en tønde råolie. Siden en pris på 27 dollars for 2 år siden er det kun gået én vej. Opad.Den stigende oliepris har mange afledte virkninger. Positive for de producerende lande, men modsat for de lande og virksomheder, hvis industriproduktion og forsyning systemer er afhængig af olie.