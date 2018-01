Ung skuespiller død efter tragisk kollision-ulykke med 5 dræbte

Torsdag 11. januar 2018 kl. 17:16Den australske skuespiller Jessica Falkholt er død kun 29 år. Det er samtidig afslutningen på en tragisk kollision-ulykke i New South Wales på den australske østkyst for 14 dage siden. Hvorved hendes forældre, søster og føreren af en bil, hun kolliderede med, alle blev dræbt.Jessica Falkholt har ligget i koma siden ulykken og kom aldrig tilbage til livet. Hun blev altså ulykkens 5. offer.Det unge skuespil-talent var kendt ikke mindst for sin rolle i den australske TV-serie "Home and Away". Hun var født i Sydney og uddannet fra National Institute of Dramatic Art.