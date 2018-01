Rock musiker død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 11. januar 2018 kl. 15:38Den engelske rock musiker Eddie Clarke, som stod i spidsen for bandet Motörhead, er pludselig død 67 år. Han var indlagt på sygehus plaget af lungebetændelse, der altså tog livet af ham. Selvom bandet blev opløst for 3 år siden, er der chok i musik-verdenen over hans død.Edward Clarke (som han var navngivet ved fødslen i London) stod også i spidsen for bandet Fastway. I begge rock-grupperne var Clarke med til at skabe store hits.