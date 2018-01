Nu koger det i Tunesien - folket i kamp med politi og militær

Torsdag 11. januar 2018 kl. 11:56Et folk kan ikke i længden undertrykkes, og dets meninger ikke holdes nede. Det går kun for en tid, så må magthaverne overgive sig. Nu er det nordafrikanske Tunesien, der er på kogepunktet med folkelig opstand og kampe i gaderne med militær og politi. I nat blev der bl.a. anvendt tåregas og over 300 anholdt.Protesterne fra de 11-12 millioner indbyggere i Tunesien skyldes ikke mindst store prisstigninger på nødvendige daglige fornødenheder. Indtil videre er folkets demo centreret omkring de største byer herunder hovedstaden Tunis.Med nattens voldsomheder og anholdelser er antallet, som magthaverne nu har indespærret, nået over 600 siden weekenden. En udvikling i sagens natur uholdbar.