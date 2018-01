Biler brændt af - ilden påsat

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 11. januar 2018 kl. 09:163 biler udbrændte totalt lige omkring midnat i et af de store boligområder i Ishøj Strand på den københavnske vestegn. Det forekommer sandsynligt, at ilden blev påsat, men det undersøger politiets teknikere i dag for at udelukke andre muligheder. Bilerne stod i lys lue ved brandvæsenets ankomst.Når man åbenlyst udtrykker sig om en påsat brand, skyldes det videooptagelser, som viser personer gå rundt omkring bilerne lige inden de stod i flammer.