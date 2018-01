5 mænd med økser begik juvel-røveri til 30 millioner kr.

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 10. januar 2018 kl. 22:31En juvel-forretning i det navnkundige hotel Ritz i centrum af den franske hovedstad Paris har i aften været udsat for røveri. 5 mænd med økser bankede sig adgang til butikken ved at knuse en rude, hvorefter de tilegnede sig en mængde af de dyrebare varer angiveligt til en værdi af 30 millioner kr.Der er anholdt 3 mænd efter røveriet, og det er ifølge aktuelle meldinger nogle af røverne. Mindst 2 andre røvere undslap på en motorcykel. Der er ingen oplysninger om, hvorvidt de nåede at få hele eller "kun" dele af udbyttet med sig.