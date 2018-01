Tusindvis af kufferter er uden ejermand efter lufthavn-kaos

Onsdag 10. januar 2018 kl. 22:13Kaos som følge af vintervejr, sprængte vandrør og oversvømmelser i John F. Kennedy lufthavnen i New York i weekenden, er nu aflæselig ved tusindvis af kufferter øjensynligt uden ejermand. Mange måtte rejse videre uden deres kuffert, mens andre ganske enkelt opgav at finde den.Flyselskaber og lufthavnens ansatte er nu i fuld gang med at løse den store ekstra opgave med at finde ud af, hvem der ejer hver enkelt kuffert - og få den sendt hjem til eller efter vedkommende.