Bombe-ryddere i aktion ved ambassade i København

Onsdag 10. januar 2018 kl. 14:03I nogle timer har området omkring den amerikanske ambassade i København været afspærret, og bombe-ryddere har været i aktion for at undersøge en "mistænkelig pakke" på stedet. Situationen er nu igen normal, efter at der blev konstateret, at pakken ikke indeholdt noget som helst mistænkeligt.Der blev også foretaget evakuering af folk i det nærliggende område, men de kan nu alle ånde lettet op og vende tilbage til deres gængse rytme.