Ø halvt dækket af lava og alle flygtet for vulkan i udbrud

Tirsdag 9. januar 2018 kl. 21:30Den vulkanske ø Kadovar i ø-staten Papua New Guinea nord for Australien er halvt dækket af lava, efter at en vulkan har været i udbrud i nu 3 døgn. Alle øens 600 indbyggere er flygtet. Der er samtidig stor angst for, hvad vulkanens aktivitet iøvrigt vil betyde, idet den også spyr aske og gasser kilometer højt i luften.Det er første gang, vulkanen er i udbrud, hvorfor der hersker meget usikkerhed omkring konsekvenserne. Dog er der allerede udsendt varsel om risiko for både tsunami og jordskred.