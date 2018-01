Investfirma flyttede til Maribo og gik straks efter konkurs

Tirsdag 9. januar 2018 kl. 21:10Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over Soldrift Danmark ApS, Frihedsmindevej 2 ved Skørringe 5-6 km fra Maribo. Et firmanavn, der dækker over virksomheden A. Rosen Invest ApS, som flyttede fra København til Lolland for mindre end 2 måneder siden og altså nu er konkurs.Selskabet blev stiftet i 2008. Egenkapitalen udgjorde 587.000 kr. ved udgangen af 2016, mens gælden beløb sig til 8,6 millioner kr.