Røvere tæskede 91-årig mand så han ikke kunne høre

Tirsdag 9. januar 2018 kl. 18:512 maskerede og brutale mænd begik i aftes røveri mod en 91-årig mand i hans afsides beliggende hus på den midtjyske hede 5 km fra Ikast. De tæskede løs på manden, så hans høreapparat faldt ud og han mistede hørelsen. Derved fortabte de chancerne for at tale med ham - og endte med at flygte fra stedet uden udbytte.Til gengæld har politiet ingen spor af de 2 brutale røvere. Den gamle mand kunne jo nemlig ikke høre, hvad de sagde, og han fik så mange tæsk, at han heller ikke havde nogen anelse om røvernes flugt, om den var til fods, i bil, på motorcykel eller på anden måde. Det sidste døgn har politiet dog efterforsket intens for at finde spor, alt imens sygehuset har taget sig af den gamle mand.