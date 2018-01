Sne-indespærrede trues nu også af lavine-fare i Alperne

Tirsdag 9. januar 2018 kl. 18:07Nyfaldet sne i store mængder er ikke kun af det gode. I såvel den italienske som den schweiziske del af Alperne er et tusindtalligt antal ski-turister indespærret, og i Schweiz er situationen nu så farlig, at tusindvis af mennesker også trues af lavine-fare. Det gælder både ski-folket og fastboende.Den overhængende risiko gælder i flere mindre byer i bjergene, men også for større ski-sport områder ved Matterhorn i grænselandet mellem Italien og Schweiz. Der tages nu initiativ til redning fra luften for områder i største risiko.