Lastbil og varevogn kolliderede og smadrede nærmest et hus

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 9. januar 2018 kl. 13:04En ret usædvanlig ulykke passerede i formiddag på en landevej få kilometer syd for østjyske Randers. En lastbil og en varevogn kolliderede og begge endte med at brage ind i et hus beliggende tæt ved landevejen og på det nærmeste smadre det. 3 personer blev kvæstet.Dog ikke en person, der endda opholdt sig i huset, da der pludselig blev banket både hul i mur og tag af de 2 kolliderende køretøjer. Om huset kan reddes er endnu uvist.