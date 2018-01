Nyfødt barn fundet død på toilet ombord på fly - mor indrømmer

Tirsdag 9. januar 2018 kl. 09:56En 37-årig kvinde har indrømmet, at hun pakkede et nyfødt barn ind i en plastic pose og efterlod det (dødt) på toilettet ombord på et fly på vej til Indonesien i weekenden. Det blev opdaget, efter at kvinden blev syg ombord, og flyet måtte nødlande undervejs i Thailand.Den indonesiske kvinde ville skjule barnet, fordi hun var blevet gravid med sin chef, der altså ikke var hendes ægtemand. Det var flyets besætning, der gjorde den uhyrlige opdagelse og fandt det døde, nyfødte barn på toilettet.